اللجنة الأولمبية الأوكرانية تطالب اللجنة الدولية بالوقوف على الحياد بشأن مشاركة رياضيي روسيا

روسيا ممنوعة من المشاركة في البطولات الرياضية منذ غزو أوكرانيا

طلبت اللجنة الأولمبية الأوكرانية من اللجنة الأولمبية الدولية التحقيق في مشاركة الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 بعد انتهاكات مزعومة للحياد اليوم الأربعاء.

وكتب فاديم هوتسايت رئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية في رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ نشرت على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء “أود أن أخاطبكم مرة أخرى بشأن مسألة المشاركة المحتملة (للرياضيين المحايدين كأفراد) الذين يحملون جوازات سفر روسية ومن روسيا البيضاء، ولا سيما أولئك الذين يتنافسون في رياضات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ومدى التزامهم بشروط المشاركة الموصى بها من اللجنة الأولمبية الدولية”.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الرياضيين الروس ومن روسيا البيضاء والذين سيتأهلون لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام يمكنهم المشاركة في منافسات الفردي كمحايدين بدون أعلامهم الوطنية أو شعاراتهم أو أناشيدهم الوطنية.

وسيحتاج كل رياضي لتلبية شروط معينة، بما في ذلك عدم دعمه بشكل فعال للحرب على أوكرانيا.

كما لا يجب ان يكونوا على ارتباط بأي تعاقد مع الجيش الروسي أو جيش روسيا البيضاء أو وكالات الأمن القومي.

وأضاف هوتسايت “نود أن نخاطب اللجنة الأولمبية الدولية بطلب إيلاء اهتمام خاص لهذه القضايا” مع إرفاق قائمة بالرياضيين الذين “في رأينا” لا يستوفون متطلبات الحياد الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب المقبلين.