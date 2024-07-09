اللجنة الأولمبية ترفض مشاركة لاعب جولف هولندي في ألعاب باريس رغم حكم قضائي

قال الاتحاد الدولي للجولف، اليوم الثلاثاء: “إن يوست لوتين لاعب الجولف الهولندي ربما فاز بدعوى قضائية للمشاركة في ألعاب باريس لكن اللجنة الأولمبية الدولية لن تقوم بأي استثناء للسماح له باللعب في الأولمبياد”.

ورفع لوتين دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الهولندية الأسبوع الماضي بعد أن منعته من المشاركة في منافسات الجولف للرجال على الرغم من أحقيته بالتأهل، للاعتقاد بأن تصنيفه العالمي، حيث كان في المركز 147 وقتها، لن يمنحه فرصة حقيقية للمنافسة على ميدالية في المنافسات المكونة من 60 لاعبا.

وقال الاتحاد الدولي للجولف في بيان “في محاولة لدعم لوتين، سعى الاتحاد الدولي للجولف للحصول على استثناء من اللجنة الأولمبية الدولية لزيادة حجم المنافسين الرجال في رياضة الجولف بالأولمبياد من 60 إلى 61 متنافسا لكن تم رفض الطلب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية اليوم”.

ويتمكن أول 15 لاعبا في التصنيف العالمي من بلوغ الأولمبياد، بحد أقصى أربعة لاعبين من كل دولة.

وإلى جانب ذلك، يتأهل اللاعبون وفقا للتصنيف العالمي مع السماح بلاعبين اثنين فقط للمشاركة من كل دولة ليس لديها لاعبان أو أكثر في المراكز 15 الأولى.

ويحتل لوتين المركز 40 في التصنيف الأولمبي.