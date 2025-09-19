المتألقة بول تحتفظ بلقب سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم

ختمت فيمكه بول موسمها الرائع بالاحتفاظ بلقب سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الجمعة، إذ أنهت الهولندية السباق في 51.54 ثانية وهو أفضل رقم هذا العام.

وأنهت الأمريكية جاسمين جونز السباق كالقطار لتحرز الميدالية الفضية في زمن قدره 52.08 ثانية وهو أفضل زمن شخصي لها، بينما حققت إيما زابلتالوفا مفاجأة بحصولها على الميدالية البرونزية، محققة رقما قياسيا وطنيا لسلوفاكيا بلغ 53.00 ثانية.

وفازت بول بثمانية سباقات متتالية هذا الموسم، واستهلت رحلتها إلى طوكيو بقيادة هولندا إلى الميدالية الفضية في سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر.

وفي غياب البطلة الأولمبية وحاملة الرقم القياسي العالمي سيدني ماكلولين-ليفرون التي فازت بسباق 400 متر أمس الخميس، كانت بول مرشحة بقوة للفوز اليوم وحققت ما كان منتظرا منها.