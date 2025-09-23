المتأهل من التصفيات تابيلو يفوز على موسيتي ليتوج ببطولة تشنغدو

فاجأ أليخاندرو تابيلو المتأهل من التصفيات منافسه والمصنف التاسع عالميا لورينسو موسيتي وتغلب عليه بنتيجة 6-3 و2-6 و7-6 ليفوز ببطولة تشنغدو المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء، بينما فاز ألكسندر بوبليك الذي بلغ دور الثمانية في رولان جاروس بنتيجة 7-6 و7-6 على فالنتين روير في نهائي بطولة هانغتشو المفتوحة.

وأنقذ تابيلو (28 عاما) نقطتين لحسم المباراة في المجموعة الثالثة ليفرض شوطا فاصلا، واقترب من نقطة حسم البطولة بتسديدة قصيرة خلف الشبكة قبل أن يسقط على الأرض عندما سدد موسيتي المرهق ضربة أمامية في الشبكة ليحصد اللاعب القادم من تشيلي ثالث لقب في البطولات التي تمنح 250 نقطة.

وخسر الإيطالي موسيتي، الذي بلغ الدور قبل النهائي في رولان جاروس هذا العام، نهائي بطولة تشنغدو للمرة الثانية تواليا بعد خسارته أمام الصيني شانغ جيون تشنغ العام الماضي.

وبفوز بوبليك ببطولة هانغتشو أصبح ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا لألقاب الفردي في البطولات التي تنظمها رابطة اللاعبين المحترفين هذا العام بعدما حقق أربعة ألقاب، خلف كارلوس ألكاراز الذي فاز بسبعة كؤوس.

وواجه بوبليك المصنف 19 عالميا اختبارا من المتأهل من التصفيات الفرنسي روير في النهائي.

ولم يتمكن أي من اللاعبين من كسر إرسال الآخر، لتنتهي كل مجموعة بشوط فاصل.

وتفوق المصنف الثالث في البطولة بوبليك بفضل إرساله القوي، وحقق 21 إرسالا ساحقا في المباراة مقابل ثمانية فقط لروير المصنف 88 عالميا.