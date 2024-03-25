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المتسابق السلوفيني بوغاتشر يتألق قبل سباقي فرنسا وإيطاليا للدراجات

منذ ساعتين
بوجاتشر

بوجاتشر

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قال المتسابق السلوفيني تادي بوغاتشر، اليوم الاثنين 25 مارس/آذار 2024، إن فوزه بسباق قطالونيا أمس الأحد عزز ثقته بنفسه قبل سباقي فرنسا وإيطاليا الشهيرين للدراجات الصيف المقبل.

وسبق لبوجاتشر الفوز بسباق فرنسا مرتين وفي سباق قطالونيا فاز بسبع مراحل ليحقق فوزا كبيرا إذ تفوق إجمالا بفارق زاد عن ثلاث دقائق عن أقرب ملاحقيه الإسباني ميكل لاندا.

وقال بوجاتشر للصحفيين مشيرا إلى الحادث الذي تعرض له في سباق لييج-باستوني-لييج العام الماضي والذي أصيب خلاله بكسر في المعصم “الأسبوع بكامله يعني الكثير بالنسبة لي بعد أن واجهت صعوبة طوال منتصف الموسم في العام الماضي.”

وأضاف بوجاتشر قوله “بدء الموسم بهذه الصورة رائع فعلا. الفوز يمنحني الكثير من الثقة بالنفس ويمكنني أن أرى أن مستوى أدائي جيد. أنا حقا في الطريق الصحيح نحو سباقي إيطاليا وفرنسا… أشعر بأقصى راحة على متن الدراجة عرفتها طوال مسيرتي…

“أنا حقا سعيد وأحيانا يكون هذا أكثر أهمية من الأرقام.”

وسيقام سباق إيطاليا للدراجات خلال الفترة ما بين الرابع و26 مايو أيار المقبل بينما ينطلق سباق فرنسا في 29 يونيو حزيران في فلورنسا الإيطالية وينتهي في 21 يوليو تموز في نيس بجنوب فرنسا.

    المصدر :
  • رويترز

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