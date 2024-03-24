المجر.. خروج سيارة سباق عن مسارها تتسبب بمقتل 4 وإصابة 8

أفادت السلطات المجرية، اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون على الأقل عندما انحرفت سيارة سباق عن مسارها وصدمت حشدا من المتفرجين في شمال المجر.

وذكرت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني أن سيارة السباق خرجت عن مسارها لتصطدم بالمتفرجين وأن سبب الحادث لم يُعرف بعد.

وأفادت خدمات الطوارئ لموقع إنديكس المجري الإخباري بأن العديد من سيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر المخصصة للإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث فيما أوقف المنظمون السباق.

وقال الموقع إن طفلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وأضاف أن ستة آخرين إصابتهم طفيفة.