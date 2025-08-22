الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجلس الأولمبي الآسيوي يبحث مع كوريا الجنوبية استضافة دورة 2029 الشتوية

منذ دقيقتان
المجلس الأولمبي الآسيوي

المجلس الأولمبي الآسيوي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول باللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية لرويترز اليوم الجمعة إن المجلس الأولمبي الآسيوي تواصل مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المحلية بشأن إمكانية استضافة دورة الألعاب الشتوية عام 2029، التي من المقرر أن تقام في السعودية.

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي إن مسؤولين كبار في المجلس الأولمبي الآسيوي اجتمعوا مع رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية الشهر الماضي وسألوا عن إمكانية استضافة الألعاب عام 2029.

وأوضح المسؤول أنه في وقت لاحق أرسل المجلس الأولمبي الآسيوي خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز وبلومبرج هذا الأسبوع أن السعودية تواجه صعوبات في الانتهاء من المنشآت في المواعيد المحددة وكذلك صعوبات في استكمال منتجع تروجينا الجبلي المخطط له والذي من المقرر أن يستضيف الألعاب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب تنس - رويترز
ألكسندروفا تهزم حاملة اللقب نوسكوفا وتبلغ قبل نهائي بطولة مونتيري للتنس
يانيك سينر
سينر يبدأ مشواره في أميركا المفتوحة بمواجهة كوبريفا
جراهام بوتر
بوتر: لا حلول سحرية من الخارج

الأكثر قراءة

وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
مطار بيروت- ارشيف
بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب