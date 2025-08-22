المجلس الأولمبي الآسيوي يبحث مع كوريا الجنوبية استضافة دورة 2029 الشتوية

قال مسؤول باللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية لرويترز اليوم الجمعة إن المجلس الأولمبي الآسيوي تواصل مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المحلية بشأن إمكانية استضافة دورة الألعاب الشتوية عام 2029، التي من المقرر أن تقام في السعودية.

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي إن مسؤولين كبار في المجلس الأولمبي الآسيوي اجتمعوا مع رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية الشهر الماضي وسألوا عن إمكانية استضافة الألعاب عام 2029.

وأوضح المسؤول أنه في وقت لاحق أرسل المجلس الأولمبي الآسيوي خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز وبلومبرج هذا الأسبوع أن السعودية تواجه صعوبات في الانتهاء من المنشآت في المواعيد المحددة وكذلك صعوبات في استكمال منتجع تروجينا الجبلي المخطط له والذي من المقرر أن يستضيف الألعاب.