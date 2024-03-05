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المحكمة الرياضية: تخفيض فترة ايقاف لاعبة التنس هاليب من أربع سنوات لتسعة أشهر

منذ ساعة واحدة
تنس

تنس

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خفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء عقوبة سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للتنس سابقا من أربع سنوات بسبب المنشطات إلى تسعة أشهر في حكم يمثل انتصارا كبيرا للبطلة الرومانية المصنفة الأولى على العالم سابقا.

وأضافت محكمة التحكيم الرياضية في بيان لها “قررت لجنة تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة المنبثقة عن الاتحاد الدولي للتنس سيتم تخفيضها إلى تسعة (9) أشهر بدءا من 7 أكتوبر 2022، وهي المدة التي انتهت في 6 يوليو 2023”.

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