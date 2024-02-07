المحكمة الرياضية تنظر استئناف "هاليب" ضد عقوبة إيقاف بسبب المنشطات

من المتوقع أن تعقد محكمة التحكيم الرياضية جلسة استماع اليوم الأربعاء لنظر الاستئناف المقدم من سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة السابقة ضد عقوبة إيقافها بسبب المنشطات والتي قد تنهي مسيرتها. بحسب وكالة رويترز.

وأوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في سبتمبر أيلول الماضي اللاعبة (32 عاما) لمدة أربع سنوات بسبب واقعتي انتهاك منفصلتين للوائح مكافحة المنشطات.

وقالت هاليب التي أوقفت مؤقتا في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد اكتشاف تعاطيها مادة روكسادوستات المحظورة رياضيا في بطولة أمريكا المفتوحة إنها ستطعن على قرار وكالة النزاهة أمام أعلى محكمة رياضية.

كما اتهمت سلطات مكافحة المنشطات في التنس هاليب بارتكاب انتهاك آخر العام الماضي بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي الرياضي المصمم خصيصا لمراقبة التغيرات المختلفة في تحليل الدم مع مرور الوقت للكشف عن المنشطات المحتملة.

ونفت هاليب بشدة هذه الاتهامات.

وألقت المصنفة الأولى على العالم سابقا باللوم على مكملات غذائية ملوثة في اختبارها الإيجابي في بطولة أمريكا المفتوحة.

كما قالت إن الوكالة الدولية لنزاهة التنس وجهت لها اتهامات بوجود مخالفات في جواز سفرها البيولوجي بعد أن علم الخبراء الذين قاموا بتقييم ملفها الشخصي بهويتها.

وقبلت محكمة مستقلة حجة هاليب بأنها تناولت مكملا ملوثا لكنها قررت أن الكمية التي تناولتها لا يمكن أن تؤدي إلى تركيز مادة روكسادوستات الموجودة في عينتها الإيجابية.

ومن المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع في محكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان حتى يوم الجمعة.

ولم تحدد المحكمة موعد الحكم النهائي في القضية.

وقالت المحكمة إن هاليب ستحضر الجلسة بنفسها لكنها لن تدلي بأي تصريحات حتى انتهاء الإجراءات.

وقالت هاليب لشبكة يورونيوز في ديسمبر كانون الأول الماضي إنه إذا رفضت المحكمة استئنافها فقد تضطر إلى الاعتزال.

وأضافت “إنها كارثة إذا استمر الإيقاف لأربع سنوات.

“لا أعرف كيف سأتعامل مع الأمر. ربما ستكون نهاية مسيرتي”.