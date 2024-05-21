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المخضرمة بوتياس تمدد عقدها مع برشلونة حتى عام 2026

منذ 4 دقائق
أليكسيا بوتياس.

أليكسيا بوتياس.

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 أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعبة خط الوسط المهاجمة لفريق السيدات أليكسيا بوتياس حتى عام 2026.

وصعدت بوتياس (30 عاما)، الفائزة بالكرة الذهبية لعامي 2021 و2022 وكأس العالم للسيدات 2023 مع إسبانيا، من أكاديمية برشلونة للناشئات وكان من المقرر أن ينتهي عقدها بنهاية الموسم.

وقال برشلونة في بيان “توصل برشلونة وأليكسيا بوتياس إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعبة في النادي لموسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام ثالث”.

وتعتبر بوتياس واحدة من أفضل اللاعبات في كرة القدم النسائية، وهي هدافة برشلونة برصيد 189 هدفا في 424 مباراة واللاعبة الأكثر تتويجا في تاريخ برشلونة برصيد 29 لقبا، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مرتين.

وستسعى بوتياس، يوم السبت المقبل، إلى إحراز لقبها الثالث في كأس أوروبا عندما يواجه برشلونة منافسه ليون في النهائي على ملعب بيلباو.

    المصدر :
  • رويترز

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