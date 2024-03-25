المدافع روبرتس يأمل في تأهل ويلز لبطولة أوروبا 2024

يأمل المدافع الويلزي الدولي كونور روبرتس أن يجلب شاربه الحظ لمنتخب بلاده في المواجهة الفاصلة في ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا.

وفازت ويلز 4-1 على فنلندا في قبل نهائي المسار الأول بملحق التصفيات وستسعى لحسم التأهل للبطولة القارية للمرة الثالثة تواليا عندما تواجه بولندا في كارديف غدا الثلاثاء.

وخلال وجوده مع بيرنلي وليدز يونايتد في دوري القسم الثاني الإنجليزي استمتع روبرتس بمسيرة خالية من الهزيمة مع الفريقين عندما كان يطلق شاربه بينما شارك في المواجهة أمام فنلندا أساسيا حتى النهاية.

وردا على سؤال عن شاربه قال روبرتس للصحفيين “بصراحة هذه مجرد مزحة بسيطة.

“في العام الماضي قالت زوجتي ما يشبه… لماذا لا تطلق الشارب؟ لذا فعلت أنا ثم حقق بيرنلي مسيرة خالية من الهزيمة. في العام الحالي فعلت الشيء نفسه وأسألها دوما إن كانت تريد مني التخلص منه لكنها تحب وجوده لذا أتركه.”

وأضاف روبرتس “أعتقد أنه استمر في نحو 25 مباراة في دوري القسم الثاني ولم يخسر أبدا لذا آمل أن يستمر هذا في الدوري وربما يمنحنا أيضا قليلا من الحظ يوم الثلاثاء.

“هذه هي قوة الشارب. أليس كذلك؟”