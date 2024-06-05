المدافع روديجر يدعو منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد

دعا المدافع أنطونيو روديجر اليوم الأربعاء منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد المتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج روديجر بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد فوزه 2-صفر على بروسيا دورتموند الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الأول.

وكان هذا اللقب 15 لريال مدريد في كأس أوروبا إذ لم يخسر في النهائيات لأكثر من 40 عاما.

وقال روديجر خلال مؤتمر صحفي بمقر المنتخب الوطني “(ألمانيا وريال مدريد) وجهان مختلفان.

“نتمتع هنا بنظام جيد جدا يناسب أسلوب لعبنا لكن ما يمكننا تعلمه من ريال مدريد هو كيفية حسم المباريات.

“كانت مباراتنا الأخيرة ضد أوكرانيا جيدة للغاية رغم التعادل السلبي لكن الشيء الذي كان ينقصنا هو الأهداف وهذا ما يمكن أن نتعلمه من ريال مدريد”.

وسيطر الألمان يوم الاثنين على المباراة أمام أوكرانيا وسددوا في إطار المرمى وأهدروا مجموعة من الفرص الذهبية للتسجيل لكن شباكهم كادت أن تهتز في الدقيقة الأخيرة.

وأهدرت ألمانيا الفرص أيضا في نهائيات كأس العالم 2022 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.

وستلتقي ألمانيا مع اليونان بعد غد الجمعة في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 14 يونيو ضد اسكتلندا في المجموعة الأولى.

كما ستلعب مع المجر وسويسرا في المجموعة.

وقال روديجر “الترقب في بلادنا هائل.

“يوم الجمعة سنواجه اختبارا أخيرا بالغ الأهمية. إنه مهم لتعزيز ثقتنا. من المهم إثارة جماهيرنا في هذا الاختبار النهائي.

“علينا أن نتحلى بالتواضع. نعلم جميعا ما حدث في البطولات الماضية. شهد الطريق للوصول إلى هنا صعودا وهبوطا. الشيء الأكثر أهمية أن نلعب مباراة أولى جيدة جدا ثم نرى ما سيحدث في بقية البطولة”.