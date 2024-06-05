الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المدافع روديجر يدعو منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

دعا المدافع أنطونيو روديجر اليوم الأربعاء منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد المتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج روديجر بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد فوزه 2-صفر على بروسيا دورتموند الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الأول.

وكان هذا اللقب 15 لريال مدريد في كأس أوروبا إذ لم يخسر في النهائيات لأكثر من 40 عاما.

وقال روديجر خلال مؤتمر صحفي بمقر المنتخب الوطني “(ألمانيا وريال مدريد) وجهان مختلفان.

“نتمتع هنا بنظام جيد جدا يناسب أسلوب لعبنا لكن ما يمكننا تعلمه من ريال مدريد هو كيفية حسم المباريات.

“كانت مباراتنا الأخيرة ضد أوكرانيا جيدة للغاية رغم التعادل السلبي لكن الشيء الذي كان ينقصنا هو الأهداف وهذا ما يمكن أن نتعلمه من ريال مدريد”.

وسيطر الألمان يوم الاثنين على المباراة أمام أوكرانيا وسددوا في إطار المرمى وأهدروا مجموعة من الفرص الذهبية للتسجيل لكن شباكهم كادت أن تهتز في الدقيقة الأخيرة.

وأهدرت ألمانيا الفرص أيضا في نهائيات كأس العالم 2022 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.

وستلتقي ألمانيا مع اليونان بعد غد الجمعة في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 14 يونيو ضد اسكتلندا في المجموعة الأولى.

كما ستلعب مع المجر وسويسرا في المجموعة.

وقال روديجر “الترقب في بلادنا هائل.

“يوم الجمعة سنواجه اختبارا أخيرا بالغ الأهمية. إنه مهم لتعزيز ثقتنا. من المهم إثارة جماهيرنا في هذا الاختبار النهائي.

“علينا أن نتحلى بالتواضع. نعلم جميعا ما حدث في البطولات الماضية. شهد الطريق للوصول إلى هنا صعودا وهبوطا. الشيء الأكثر أهمية أن نلعب مباراة أولى جيدة جدا ثم نرى ما سيحدث في بقية البطولة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

انطونيو كونتي
"نابولي" يتعاقد مع كونتي مدرب يوفنتوس وتوتنهام السابق
مارك ماركيز
"ماركيز" ينضم إلى فريق مصنع دوكاتي بعقد لمدة عامين
هاري كين
مدرب منتخب إنكلترا نعمل على تجهيز "كين" "بشكل صحيح" قبل بطولة أوروبا لكرة القدم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟