المدافع ماتس هوملز يرحل عن دورتموند الألماني

أعلن نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المدافع ماتس هوملز سيرحل عن الفريق بصورة فورية منهيا بذلك شراكة طويلة بدأت في 2008 وقضى خلالها ثلاثة أعوام في صفوف بايرن ميونيخ.

وتأتي مغادرة هوملز بعد يوم واحد من رحيل المدرب إيدن ترزيتش عن الفريق الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال هوملز “كان شرفا كبيرا ومصدر سعادة غامرة أن ألعب مع دورتموند لفترة طويلة وأخوض المسيرة بالكامل تقريبا منذ عام 2008 إذ كان النادي في المركز 13 في ذلك الوقت في يناير 2008 حتى أصبح بروسيا دورتموند بوضعه الحالي”.

وقضى هوملز (35 عاما) فترتين مع دورتموند. ولم ينضم اللاعب إلى تشكيلة ألمانيا ببطولة أوروبا 2024 رغم الموسم القوي الذي شهد وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهى بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني.

وشارك هوملز أيضا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن ميونيخ عندما خسر فريقه.

وانضم هوملز إلى دورتموند في البداية على سبيل الإعارة قادما من بايرن ميونيخ في عام 2008 ثم وقع عقدا دائما وظل في صفوف الفريق حتى 2016 عندما عاد إلى بايرن.

وبعد قضاء ثلاث سنوات في ميونيخ، عاد إلى دورتموند في 2019.

وأحرز هوملز الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا لقب الدوري المحلي مرتين وكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند من بينها الثنائية المحلية في 2012 لكن علاقته مع ترزيتش شهدت توترا في الأشهر القليلة الماضية.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند “برحيل ماتس، لا شك أننا فقدنا شخصية رائعة ربما تكون الأخيرة من نوعها في عالم كرة القدم.”

وأضاف قوله “خلال مسيرته، لم يترك ماتس بصمته في النادي فحسب، بل أيضا على أداء مركز قلب الدفاع على مستوى العالم ما رفعه إلى مستوى جديد”.