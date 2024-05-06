المدرب تن هاج: فرنانديز يظل جزءا من خطط مانشستر يونايتد

قال الهولندي أريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الفريق برونو فرنانديز سعيد مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وإنه سيستمر معه في الموسم المقبل بينما تتحدث تكهنات عن مستقبل لاعب الوسط البرتغالي مؤخرا.

وفي مقابلة مع منصة دازون الأسبوع الماضي قال فرنانديز إنه سيفكر في مستقبله مع يونايتد بعد بطولة أوروبا 2024 هذا الصيف مضيفا أنه سيستمر فقط مع ناديه الحالي إذا اتفق الطرفان على استمرار الارتباط بينهما.

وردا على سؤال حول تصريحات فرنانديز قال تن هاج للصحفيين “التصريحات أخرجت عن سياقها. أعرف أنه سيستمر مع مانشستر يونايتد وأعتقد أنه سعيد جدا بوجوده هنا.”

وأوضح المدرب الهولندي أنه “بالتأكيد” يتوقع أن يستمر فرنانديز مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده معه في 2026 وأشار إلى أهمية دور فرنانديز في الفريق كمثل أعلى بالنسبة للاعبين آخرين في الفريق.

وأضاف تن هاج “تولي المسؤولية واحد من أهم الأدوار التي يقوم بها كبار اللاعبين هذه الأيام.

“برونو مثال يحتذى به بالنسبة للاعبين آخرين كثيرين. إنه مقاتل بالفعل. في العام الماضي عندما لعبنا أمام برايتون (بقبل نهائي كأس) إنجلترا شارك في المباراة بكاحل متورم. غير معقول فعلا.

“لم يكن قادرا على الركض لكنه كان في الملعب. دائما يكون عند حسن الظن ودائما يمنح الفريق طاقة. هذه صفات أساسية للنجاح.”

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيحل ضيفا على كريستال بالاس الذي يحتل المركز 14 في القائمة في مباراة بالدوري في وقت لاحق اليوم الاثنين.