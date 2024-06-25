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المدرب دي روسي يمدد تعاقده مع روما حتى عام 2027

منذ 54 دقيقة
دانييلي دي روسي

دانييلي دي روسي

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أعلن نادي روما الثلاثاء تمديد عقد مدربه دانييلي دي روسي، مما سيبقي لاعب الوسط السابق مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2027.

وبعد أن أمضى 18 موسما كلاعب مع روما، عاد دي روسي (40 عاما) إلى فريقه السابق في يناير كانون الثاني كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم المنقضي.

وحل دي روسي محل البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يدرب الآن فناربخشه التركي.

وكان روما في المركز التاسع حين تولى دي روسي المنصب وتحت قيادة لاعب إيطاليا السابق تقدم الفريق لينهي الدوري في المركز السادس.

وقال روما في بيان “قبل مباراة الإياب بدور الثمانية للدوري الأوروبي، أعلن ملاك النادي، مجموعة فريدكين، عن رغبتهم في استمرار دانييلي دي روسي.

“تحولت نوايا النادي بعد ذلك إلى عقد مدته ثلاث سنوات، وقعه المدرب المولود عام 1983، بكل حماس لمواصلة ارتباطه الوثيق مع فريقه روما”.

وقاد دي روسي فريقه روما للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، ليخسر أمام باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني.

    المصدر :
  • رويترز

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