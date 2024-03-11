المدرب كالتسونا يقول إن برشلونة سيواجه نسخة محسنة من نابولي

يستعد نابولي الذي تحسن كثيرا لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء في لقاء وصفه فرانشيسكو كالتسونا مدرب النادي الإيطالي بأنه “مباراة العام” حيث يسعى لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتولى المدرب كالتسونا (55 عاما) تدريب بطل إيطاليا قبل ساعات من تعادله 1-1 مع ضيفه برشلونة في ذهاب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية الشهر الماضي وتجنب نابولي الآن الهزيمة في مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات.

وقال كالتسونا، كما فعل مدرب برشلونة تشابي هرنانديز في وقت سابق من اليوم، إن مباراة الغد ستكون الأكبر لفريقه هذا الموسم إذ أن الفوز سيؤكد تحسن فريقه منذ تعيينه.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا “التحدي مع برشلونة مهم للغاية. إنها مباراة العام، اجتياز دور الستة عشر سيعني الكثير على مستوى التعاون وحماس الفريق.

“لقد تغيرنا كثيرا مقارنة بمباراة الذهاب. الآن أصبح الفريق أكثر صلابة واستقبلنا أهدافا أقل. نستطيع صناعة المزيد (من الفرص). ونسجل (أهدافا) بما يكفي.

“الفضل يعود إلى اللاعبين الذين قطعوا خطوات عملاقة للأمام خلال ثلاثة أسابيع. لكن الطريق لم ينته بعد. لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لنصبح ما أريد أن نكون عليه”.

وابتعد نابولي عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز السابع في الترتيب متأخرا بفارق 31 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر. بينما يحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني.

وقال كالتسونا عن مواجهة بطل إسبانيا “إذا كنت خائفا فلا داعي للظهور. يجب أن تتمتع بالجرأة لمواجهة خصم قوي. لكن عليك أن تعلم أن نابولي يمكنه اللعب على قدم المساواة مع أي فريق يحاول الفوز بالمباريات”.

وبعد التعادل 1-1 يوم الجمعة في الدوري الإيطالي مع تورينو، أضاف كالتسونا أن لاعبيه يجب أن يتحسنوا على مستوى اللعب كوحدة مترابطة إذا أرادوا الفوز على برشلونة.

وقال “سلاحنا هو أن نكون فريقا لمدة تسعين أو 120 دقيقة. الأهداف الفردية يجب أن تتحقق من خلال الرغبة المشتركة والعمل الجماعي”.