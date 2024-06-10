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المدرب هيرلي يختار الثبات مع فريق كونيتيكت في وجه عرض مغرٍ من ليكرز

منذ 6 دقائق
دان هيرلي

دان هيرلي

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أفادت وسائل إعلام متعددة اليوم الاثنين أن دان هيرلي رفض عرضا من لوس انجليس ليكرز ليصبح مدرب الفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مفضلا مواصلة السعي للحصول على لقب دوري الجامعات الأمريكي للموسم الثالث على التوالي مع جامعة كونيتيكت.

وذكرت التقارير أن عرض ليكرز شمل عقدا مدته ست سنوات بقيمة 70 مليون دولار لقيادة الفريق ونجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز.

وذكرت شبكة (ئي.اس.بي.ان) أن هيرلي بدا “معجبا للغاية” بإدارة الفريق لكنه قرر البقاء مع فريق كونيتيكت.

وانفصل فريق ليكرز عن مدربه دارفين هام بعد سقوط الفريق في الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية بالمنطقة الغربية أمام حامل اللقب دنفر ناجتس.

وقبل ظهور الأخبار المفاجئة عن عرض ليكرز الذي قدمه لهيرلي، ورد أن الفريق كان يفكر في اللاعب السابق ومحلل (ئي.اس.بي.ان) الحالي جيه.جيه ريديك لتولي تدريب الفريق الذي فاز بلقب لآخر مرة في عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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