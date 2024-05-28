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المغربي "حكيم زياش" يلف نفسه بالعلم الفلسطيني أثناء الاحتفال بتحقيق لقب الدوري التركي

منذ 38 دقيقة
النجم المغربي حكيم زياش

النجم المغربي حكيم زياش

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قام اللاعب المغربي حكيم زياش، بلف نفسه بالعلم الفلسطيني أثناء احتفالات فريقه، غلطة سراي، بتحقيق لقب الدوري التركي، الاثنين، ما أثار تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر زياش مقطع فيديو على صفحته الموثقة على “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري” ظهر خلاله وهو يلف نفسه بالعلم الفلسطيني أثناء نزوله إلى أرضية الملعب للاحتفال مع فريقه بتحقيق اللقب.

وفاز غلطة سراي بلقب الدوري التركي، الاثنين، للمرة الـ24 في تاريخه بعد تحقيقه فوزا على قونيا سبور بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل زياش، الذي انضم الموسم الماضي إلى صفوف الفريق قادما نادي تشيلسي، 8 أهداف وصنع 4 في 23 مباراة شارك بها هذا الموسم.

وتزامنت لقطة اللاعب المغربي مع ردود الفعل على الغارة الإسرائيلية التي ضربت مخيما للنازحين الفلسطينيين شمال غربي رفح.

    المصدر :
  • وكالات

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