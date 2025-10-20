الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
المغرب يحفر اسمه في التاريخ بفوزه بكأس العالم للشباب

منذ ساعتين
لاعبو منتخب المغرب تحت 20 عاما يحتفلون بتتويج فريقهم بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب 2025

حقق المغرب إنجازاً تاريخياً بفوزه بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025، بعدما تغلب على الأرجنتين 2-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياجو، تشيلي. وسجل ياسر زابيري ثنائية الفريق في الشوط الأول، ليقود المنتخب المغربي إلى الفوز.

وبهذا الإنجاز، أصبح المغرب أول دولة عربية تتوج بالبطولة، وثاني دولة أفريقية بعد غانا التي فازت باللقب عام 2009، كما أصبح تاسع منتخب يحرز اللقب خلال آخر تسع نسخ من البطولة.

افتتح زابيري التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة حرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 29 إثر هجمة مرتدة من عثمان ماعما، ليضع الكرة في الشباك بتسديدة مباشرة.

دخلت الأرجنتين المباراة كمرشحة قوية بعد فوزها بستة ألقاب سابقة وخسارة واحدة فقط في نهائيات البطولة، لكن المغرب أظهر صلابة دفاعية ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، مع تألق حارس المرمى إبراهيم جوميز في تصديات حاسمة خاصة في الوقت بدل الضائع.

مع انتهاء المباراة، احتفل اللاعبون والجماهير المغربية في مشهد تاريخي، حيث خرجت أعداد غفيرة في شوارع الرباط احتفالاً باللقب الأول للمغرب في البطولة بعد 48 عاماً من مشاركته الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

