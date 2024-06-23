المكسيك تتغلب على جامايكا في كوبا أمريكا وسط إصابة مؤلمة لقائدها

حققت المكسيك الفوز 1-صفر على جاميكا في مستهل مسيرتها بالمجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الأحد لكن سعادتها بالبداية المظفرة لم تكتمل بسبب إصابة القائد إديسون ألفاريز التي قد تنهي مشاركته في البطولة.

وسقط ألفاريز، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي وأحد أكثر لاعبي المكسيك خبرة، متأثرا بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 30 وخرج من الملعب باكيا.

وظنت جاميكا التي تتخلف 38 مركزا عن المكسيك في قائمة التصنيف العالمية أنها سجلت أول هدف في تاريخها في كوبا أمريكا عندما وضع ميخائيل أنطونيو كرة رأسية في الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي التسلل.

وصعدت المكسيك من وتيرة هجومها بعد هذه اللحظة المرعبة إذ أطلق لويس تشافيز وسانتياجو خيمنيز وجيراردو أرتياجا تسديدات خطيرة تصدى لها حارس جاميكا جمالي ويت قبل أن يفتتح أرتياجا التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة مدوية.

وبلغت المكسيك، التي تشارك في كوبا أمريكا للمرة 11، المباراة النهائية للبطولة في نسختي 1993 و2001.

ولدى كل منتخب حارس مرمى قليل الخبرة نسبيا. فقد شارك جوليان جونزاليس أساسيا للمرة الثالثة مع المكسيك بعد استبعاد المخضرم جييرمو أوتشوا من التشكيلة وإصابة سلفه لويس مالاجون مؤخرا.

وشارك ويت مع جاميكا بسبب إصابة أندريه بليك، الذي توج بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الأمريكي لكرة القدم مرتين في صفوف فيلادلفيا يونيون، قبل البطولة. وتصدى ويت لثماني محاولات على المرمى.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد المكسيك ثلاث نقاط متساويا مع فنزويلا التي تغلبت على الإكوادور 2-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية في وقت سابق من اليوم.

وفي الجولة المقبلة تلتقي جاميكا مع الإكوادور في لاس فيجاس يوم الأربعاء بينما تواجه المكسيك منتخب فنزويلا في إنجلوود بولاية كاليفورنيا.