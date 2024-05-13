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الملاكم البريطاني لاوال يفارق الحياة في ظهوره الاحترافي الأول

منذ 7 دقائق
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توفي ملاكم وزن المتوسط البريطاني شريف لاوال، أمس الأحد، إثر سقوطه في الحلبة خلال أول نزال احترافي له.

وأصدر مجلس الملاكمة البريطاني مذكرة عزاء اليوم الاثنين بعدما أعلن منظمو النزال نبأ وفاة الملاكم عن عمر ناهز 29 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية أن لاوال أصيب في صدغه خلال الجولة الرابعة من ست جولات كانت مقررة في نزاله أمام البرتغالي مالام فاريلا في مركز هارو الترفيهي في لندن.

وقالت شركة (وارن بوكسينج مانجمنت) المروجة للنزال في بيان “للأسف، انهار شريف خلال النزال، ورغم تقديم المسعفين قصارى جهدهم، فارق الحياة”.

وكان النزال هو الأول ضمن فعالية التي تقرر إلغاؤها.

    المصدر :
  • رويترز

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