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الملاكم جيك بول يخوض نزالاً ضد مايك بيري في استعداد لمواجهة مايك تايسون

منذ ساعتين
مايك تايسون مع جيك بول

مايك تايسون مع جيك بول

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أعلن مروجون اليوم الثلاثاء أن جيك بول سيواجه مايك بيري (بلاتينيم) بطل العالم دون قفازات بلا منازع في نزال يقام الشهر المقبل في تامبا بولاية فلوريدا، استعدادا لنزاله مع مايك تايسون.

وكان من المقرر أن يواجه بول، صانع المحتوى عبر يوتيوب والذي أصبح ملاكما وفاز بتسعة نزالات وخسر واحدا، تايسون في نزال مرتقب في 20 يوليو تموز على ملعب (إيه.تي.أند.تي) في أرلينجتون لكنه تأجل حتى نوفمبر تشرين الثاني بسبب القرحة التي أصيب بها بطل العالم السابق في وزن الثقيل مؤخرا.

لكن بول سيواجه بيري، البالغ عمره 32 عاما والذي فاز بخمسة نزالات دون أي خسارة والمقاتل السابق في الفنون القتالية المختلطة، في نزال من ثماني جولات في نفس الموعد في ملعب أمالي أرينا في تامبا بولاية فلوريدا.

وقال بول (27 عاما) في بيان “عندما تأجل نزال بول أمام تايسون، عرفت على الفور أنني لا زلت أرغب في المنافسة يوم السبت الموافق 20 يوليو. الآن، وفي ظل استعداداتي لمواجهة مايك الحديدي، ليس هناك منافس بالنسبة لي أفضل من مايك بيري.

“أثبت أنه بارع في تسديد الضربات القاضية وأظهر أنه مهووس داخل الحلبة وخارجها. إنها تجربة مثالية قبل مواجهة مايك تايسون”.

    المصدر :
  • رويترز

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