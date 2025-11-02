الملك المصري يحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بعد الفوز على أستون فيلا

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح تاريخ ليفربول بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى ليفربول بخصمه أستون فيلا في إطار مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك أستون فيلا وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 250 مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد الهدف الذي أحرزه في شباك أستون فيلا خلال مباراة الفريقين.

وعادل محمد صلاح رقم واين روني القياسي للمساهمة بأكثر عدد من الأهداف لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (276 هدفا).

وخلال 298 مباراة ساهم صلاح في الـ276 هدفا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 187 هدفا و88 تمريرة حاسمة.

وفي جميع مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز (في صفوف تشيلسي وليفربول معا) عادل محمد صلاح فرانك لامبارد بـ 279 مشاركة في أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 190 هدفا وساهم 89 تمريرة حاسمة ولا يتفوق عليه في تاريخ المسابقة سوى آلان شيرر (324) وواين روني (311) بتسجيلهما أهدافا وتمريرات حاسمة مجتمعة.

وخاض ليفربول مباراة الأمس تحت ضغط متزايد بعد أربع هزائم متتالية في الدوري ضمن ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في كل المسابقات لكنه حقق الفوز ليقلص الفارق مع آرسنال متصدر الدوري إلى سبع نقاط إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة بينما تراجع فيلا إلى المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.