المهاجم الهولندي دوست يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن باس دوست مهاجم منتخب هولندا السابق اعتزاله كرة القدم في مقابلة نشرتها صحيفة ألخمين داخبلاد اليوم الجمعة، وذلك بعد ما يقرب من عامين على تعرضه لسكتة قلبية أثناء مشاركته في مباراة بالدوري الهولندي الممتاز.

وسقط دوست، الذي لعب خلال مسيرته لعدة فرق من بينها فولفسبورج وسبورتنج لشبونة وأينتراخت فرانكفورت، على الأرض أثناء مشاركته مع نيميخن خلال مواجهة ألكمار في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. ونُقل على إثر ذلك سريعا إلى المستشفى، قبل أن تُلغى المباراة لاحقا.

وأوضح الهولندي أنه كان يتطلع للعب مجددا، قبل أن يكتشف الأطباء مضاعفات إضافية في حالته الصحية هذا العام.

وقال دوست “سُمح لي بالركض على جهاز المشي، وكان ذلك رائعا للغاية. حتى تلقيت اتصالا من طبيب القلب في يونيو حزيران الماضي. اكتشفوا شيئا ما خلال جلسة تدريب. تلك اللحظة غيرت كل شيء”.

وأضاف “فكرت في أنني لا أريد أن يحدث هذا. لكن لا يمكنك المخاطرة بحياتك. فكرت في الأمر لمدة أسبوعين، ثم اتخذت القرار”.