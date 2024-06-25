المهاجم بيلوتي ينضم إلى كومو الصاعد للدوري الإيطالي

أعلن نادي كومو الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم أندريا بيلوتي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد كومو توقيع اللاعب لعقد مبدئي، مشيراً إلى أن “فترة الانتقالات ستبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل”، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن “قيمة الصفقة تبلغ نحو 4.5 مليون يورو (4.82 مليون دولار)”.

ووقع بيلوتي البالغ من العمر 30 عاما، والذي شارك في 44 مباراة مع إيطاليا وساعدها على الفوز ببطولة أوروبا 2020، عقدا لمدة عامين قادما من فيورنتينا حيث كان يلعب على سبيل الإعارة من روما منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وقال بيلوتي في بيان: “اخترت كومو لأن المشروع الطموح للغاية الذي عرضه علي المدرب والملاك أدهشني”.

وقال سيسك فابريجاس مدرب الفريق: “خبرته في الدوري (الدوري الإيطالي) ستكون حاسمة ونعلم أنه يتمتع بالقدرة على أن يكون هدافا رائعا”.