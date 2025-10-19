النجمة يواصل تألّقه ويُسقط البرج بثلاثية نظيفة.. والحكمة يحسمها بثنائية أمام الساحل!

واصل نادي النجمة سلسلة انتصاراته المميزة، محققًا فوزه الرابع تواليًا في الدوري اللبناني لكرة القدم، بعدما تغلّب على البرج بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما بعد ظهر اليوم على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن ختام المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ66.

سجّل ثلاثية النجمة كلّ من محمد صادق في الدقيقة (4)، وعلي قصاص في الدقيقة (12)، قبل أن يختتم مسعود جمعة المهرجان بهدف ثالث في الدقيقة (61)، ليؤكد الفريق النبيذي جاهزيته للمنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية على ملعب نادي العهد بطريق المطار، نجح فريق الحكمة بيروت في تحقيق فوز مهم على شباب الساحل بنتيجة (2-0).

أحرز هدفي الحكمة كل من سيكو تراوري في الدقيقة (27) وربيع عطايا في الدقيقة (75)، ليضيف الفريق الأخضر ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده.

نهار لبناني كروي عنوانه الأداء العالي والنتائج الحاسمة، مع استمرار النجمة في الصدارة بثقة، وتأكيد الحكمة على تطوره اللافت هذا الموسم.