النجم الروسي ميرانتشوك يقود أتالانتا لتحقيق فوز ثمين على أودينيزي في الدوري الإيطالي

قاد ميرانتشوك الروسي أتالانتا لتحقيق فوز ثمين على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 2-0 في الدوري الإيطالي.

وصعد أتالانتا مؤقتا إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-0 يوم السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الروسي أليكسي ميرانشوك، ولاعبه جانلوكا سكاماكا اللذين سجلا هدفي فوز فريقهما في الدقيقتين 33 و45.

وهزم أتالانتا ضيفه أودينيزي بنتيجة 2-0 ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو مؤقتًا.

وبذلك رفع أتالانتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين على فيورنتينا فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة وبفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط بعد تلقيه الهزيمة الثامنة للموسم.

وبات أتالانتا بانتظار خدمة من إنتر الذي يحل غدا الأحد ضيفا على فيورنتينا لكي يحافظ على مركزه الرابع.