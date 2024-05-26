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النرويجي "كاسبر رود" يتحدث عن تحضيراته لفرنسا المفتوحة بعد تأهله في جنيف

منذ 3 دقائق
النرويجي كاسبر رود

النرويجي كاسبر رود

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يعتقد المصنف السابع عالميا النرويجي كاسبر رود أن انتصاره المرهق في بطولة جنيف المفتوحة للتنس أمس السبت ربما يصب في صالحه بينما يستعد لخوض منافسات بطولة فرنسا المفتوحة التي سيبدأها بمواجهة البرازيلي فيليبي ألفيش غدا الاثنين.

وفي جنيف خاض رود مباراتي قبل النهائي والنهائي أمس السبت بعد أن تسببت الأمطار في تعطيل اللعب يوم الجمعة وفاز في مواجهة صعبة على فلافيو كوبولي 1-6 و6-1 و7-6 قبل العودة للملعب بعد ساعات والفوز على التشيكي توماس ماتشاك 7-5 و6-3 في المباراة النهائية.

وقال رود الذي سبق له الصعود لنهائي فرنسا المفتوحة مرتين للصحفيين “لعبت أربع مباريات جيدة. أربع مباريات صعبة تماما. لذا أعتقد أنه بمثابة إعداد بدني جيد.”

وأضاف رود “ما الذي يفعله جميع اللاعبين الآخرين في باريس خلال التدريب؟ يلعبون مباريات. وهذا ما فعلته أنا هنا. هذه هي نظريتي واليوم اضطررت للعب لأكثر من ثلاث ساعات بالفعل.

“هذا ما يتعين عليك الاستعداد له عندما تخوض مباريات تحسم على أساس الأفضل في خمس مجموعات. وخلال البطولات الكبرى ليس من السهل الحصول على ثلاث ساعات متصلة للتدريب لذا فإنني حصلت على فرصة كبيرة إذ حققت الفوز وتدربت فنيا وبدنيا استعدادا لفرنسا المفتوحة.”

ويطمح رود في تحقيق النجاح في فرنسا المفتوحة في المحاولة الثالثة بعد خسارته في نهائي البطولة في مواجهة الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش في العامين الماضيين.

وقال رود “الهدف كما هو الحال في كل بطولة كبرى هو الوصول للأسبوع الثاني في البطولة وبعدها حسبما أرى تكون الأوضاع أكثر وضوحا.

“فربما تواجه لاعبا يشعر ببعض التعب. ولو كنت مستعدا بدنيا للأسبوع الثاني في بطولة كبرى فهناك فرصة لحدوث الكثير من الأمور الإيجابية.”

    المصدر :
  • رويترز

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