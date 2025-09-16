النيوزيلندي كير يضيف لقب القفز العالي في بطولة العالم إلى اللقب الأولمبي

عادل هاميش كير البطل الأولمبي في القفز العالي أفضل رقم شخصي له بقفزة بلغ ارتفاعها 2.36 متر، ليمنح نيوزيلندا ثاني ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو بفوز مثير في النهائي اليوم الثلاثاء.

وحقق كير (29 عاما) أعلى قفزة في بطولة العالم هذا العام من المحاولة الأولى، وانطلق محتفلا في الملعب عندما فشل وو سانج-هيوك في القفز على نفس الارتفاع.

واحتل وو الذي كان يأمل في منح كوريا الجنوبية أول ألقابها في بطولة العالم على الإطلاق، المركز الثاني ليضيف ميدالية فضية أخرى إلى الميدالية التي فاز بها قبل ثلاث سنوات في يوجين بعد أن ارتقى لارتفاع 2.34 متر في محاولته الثالثة.

وفاز التشيكي يان شتيفلا بالميدالية البرونزية بعدما ارتكب عددا أقل من المحاولات الخاطئة على ارتفاع أدنى، متفوقا على الأوكراني أوليغ دوروشتشوك بعد أن تخطى كلاهما العارضة عند 2.31 متر، لكنهما فشلا في جميع المحاولات الثلاث عند 2.34 متر.