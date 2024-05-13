الهدافة التاريخية فيفيان تغادر أرسنال نهاية الموسم

قال نادي أرسنال المنافس في الدوري النسائي الممتاز لكرة القدم في إنجلترا اليوم الاثنين إن الهدافة التاريخية للبطولة فيفيان ميدينا ستغادر النادي في نهاية الموسم الحالي بعد أن قضت سبعة أعوام في صفوفه.

وأحرزت اللاعبة الهولندية الدولية 79 هدفا في البطولة منذ انضمامها لأرسنال قادمة من بايرن ميونيخ الألماني في 2017.

وساعدت ميدينا أرسنال على الفوز ببطولة الدوري في 2018-2019 وسجلت رقما قياسيا في عدد الأهداف في موسم واحد في البطولة وهو 22 هدفا خلال هذا الموسم.

وقالت ميدينا في رسالة مصورة بثها أرسنال عبر وسائل التواصل الاجتماعي “أدركت منذ مرحلة مبكرة في أرسنال أنه مكان يمكنني فيه التطور وتحدي ذاتي كلاعبة وكشخص.”

وحصلت ميدينا (27 عاما) على جائزة الحذاء الذهبي مرتين مع أرسنال وكانت الهدافة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا عند مشاركة فريقها في المنافسة في موسم 2019-2020.

وقال إيدو جاسبر المدير الرياضي في أرسنال في بيان “كلاعبة في أرسنال قدمت فيف بصفة عامة أهدافا وأداء من النوعية الأعلى كما أنها كانت سببا في الكثير جدا من الذكريات الرائعة لنا على مدار سنوات.”

وعانت ميدينا من الإصابات خلال أخر موسمين لها في أرسنال وتعرضت لإصابة في أربطة الركبة في ديسمبر كانون الأول 2022 تطلبت تدخلا جراحيا.

وأحرزت ميدينا 122 هدفا لأرسنال في جميع المنافسات لكنها شاركت فقط في ثماني مباريات في الدوري في الموسم الحالي.

وقالت كلير ويتلي مدير الكرة النسائية في أرسنال “تغادر فيف مصحوبة بأطيب تمنياتنا لها بالتوفيق مستقبلا بعد سبعة أعوام لا تنسى.”