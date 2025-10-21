الهلال يحقق فوزاً قياسياً 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا للنخبة

تغلب الهلال 3-1 على ضيفه السد في الجولة الثالثة في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليحطم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات على ملعبه في تاريخ المسابقة برصيد 12 فوزا.

وافتتح يوسف أكتشيشيك التسجيل في الدقيقة 25 من مسافة قريبة، قبل أن يعزز كاليدو كوليبالي تقدم الفريق قرب نهاية الشوط الأول ليترجما هيمنة الفريق السعودي على المواجهة.

ونجح فيرمينو لاعب السد في تقليص الفارق من مسافة قريبة في الدقيقة 63 في صحوة هددت انتصار الهلال، لكن سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش سجل الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 81.

وكاد صاحب الأرض أن يزيد غلته من الأهداف لكن مشعل برشم حارس مرمى السد تصدى لركلة جزاء سددها كايو سيزار في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا يفض الهلال الشراكة مع يوكوهاما مارينوس الياباني ليصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه في تاريخ البطولة برصيد 12 فوزا.

أما السد فتتواصل معاناته في البطولة بعدما حقق نقطتين فقط بعد ثلاث جولات مقابل تسع نقاط حصدها الهلال في الصدارة.