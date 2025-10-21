الأربعاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهلال يحقق فوزاً قياسياً 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا للنخبة

منذ ساعة واحدة
الهلال يحقق فوزا قياسيا 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا

الهلال يحقق فوزا قياسيا 3-1 على السد بدوري أبطال آسيا

A A A
طباعة المقال

تغلب الهلال 3-1 على ضيفه السد في الجولة الثالثة في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليحطم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات على ملعبه في تاريخ المسابقة برصيد 12 فوزا.

وافتتح يوسف أكتشيشيك التسجيل في الدقيقة 25 من مسافة قريبة، قبل أن يعزز كاليدو كوليبالي تقدم الفريق قرب نهاية الشوط الأول ليترجما هيمنة الفريق السعودي على المواجهة.

ونجح فيرمينو لاعب السد في تقليص الفارق من مسافة قريبة في الدقيقة 63 في صحوة هددت انتصار الهلال، لكن سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش سجل الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 81.

وكاد صاحب الأرض أن يزيد غلته من الأهداف لكن مشعل برشم حارس مرمى السد تصدى لركلة جزاء سددها كايو سيزار في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا يفض الهلال الشراكة مع يوكوهاما مارينوس الياباني ليصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على ملعبه في تاريخ البطولة برصيد 12 فوزا.

أما السد فتتواصل معاناته في البطولة بعدما حقق نقطتين فقط بعد ثلاث جولات مقابل تسع نقاط حصدها الهلال في الصدارة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
رابطة الدوري الإسباني: إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي
نوفاك ديوكوفيتش - رويترز
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
لاعبو نادي برشلونة
ثلاثية فيرمين تقود برشلونة لانتصار ساحق 6-1 على أولمبياكوس

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!