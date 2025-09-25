الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
الوادا تحظر استخدام أول أكسيد الكربون لأغراض غير تشخيصية

منذ 60 دقيقة
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) إنها ستدرج استخدام أول أكسيد الكربون لأغراض غير تشخيصية ضمن قائمة الوسائل المحظورة اعتبارا من العام المقبل.

ويستخدم هذا الغاز بجرعات منخفضة للمساعدة في قياس مؤشرات الدم الحيوية لدى الرياضيين، وخاصة مستويات الهيموجلوبين، لكن هناك اقتراحات أشارت إلى أن الاستنشاق المتكرر له يمكن أن يستخدم لتحسين الأداء الرياضي.

وحظر الاتحاد الدولي للدراجات استخدام أول أكسيد الكربون خارج المنشآت الطبية، وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان أمس الأربعاء إن استخدام الغاز قد يزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وأضافت الوادا “استخدام أول أكسيد الكربون لأغراض تشخيصية، مثل قياس الكتلة الكلية للهيموجلوبين أو تحديد قدرة الرئة على توزيع الغازات، لا يعد محظورا”.

وتابعت “اختيرت الصياغة الحالية للتمييز بين الاستخدام غير المشروع، وبين التعرض الطبيعي للغاز نتيجة عمليات الاحتراق (مثل التدخين)، أو في البيئة المحيطة (مثل عوادم السيارات)، أو الإجراءات الطبية التشخيصية”.

وزعم تحقيق نشره موقع (إسكيب كوليكتف) الإلكتروني خلال سباق فرنسا للدراجات هذا العام، أن العديد من الفرق استخدمت أجهزة إعادة استنشاق أول أكسيد الكربون لتحسين التدريب على الارتفاعات.

    المصدر :
  • رويترز

