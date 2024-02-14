"الوادا" تُحيل نيجيريا وفنزويلا إلى محكمة التحكيم الرياضية

أفادت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنها أحالت الوكالتين الوطنيتين لمكافحة المنشطات في نيجيريا وفنزويلا إلى محكمة التحكيم الرياضية بسبب عدم امتثالهما.

وفرضت الوادا عقوبات على الوكالتين في نوفمبر تشرين الثاني لفشلهما في تلبية “متطلبات رئيسية”.

وشككت الوكالتان في مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوادا في بيان أمس الثلاثاء إنها “قدمت طلبين منفصلين للتحكيم لدى محكمة التحكيم الرياضية في التاسع من فبراير 2024 ولن تدخل مزاعم عدم الامتثال والعواقب حيز التنفيذ إلا بعد أن تصدر محكمة التحكيم الرياضية حكمها”.

وتنص العقوبات التي أوصت بها لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على عدم رفع علمي نيجيريا وفنزويلا في المسابق…