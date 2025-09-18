الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
الولايات المتحدة تتخطى كازاخستان وتتأهل لقبل نهائي كأس بيلي جين كينغ

منذ ساعة واحدة
كرة التنس

قطعت الولايات المتحدة خطوة أخرى نحو التتويج بكأس بيلي جين كينغ للتنس للمرة 19 في تاريخها لتمدد رقمها القياسي بعد فوز تيلور تاونسند وجيسيكا بيجولا بمباراة الزوجي الحاسمة لتتفوق الولايات المتحدة على قازاخستان 2-1 في دور الثمانية اليوم الخميس.

وكان التعادل قائما بين البلدين بعد أن أنقذت الأمريكية إيما نافارو نقطتين للمباراة بشكل مثير لتتفوق على يوليا بوتينتسيفا 7-5 و2-6 و7-6 قبل أن تعادل إيلينا ريباكينا نتيجة المواجهة بالفوز على بيجولا المصنفة السابعة عالميا 6-4 6-1.

أما كازاخستان، التي كانت تتطلع إلى أول ظهور لها في النهائي، فقد اختارت ريباكينا وبوتينتسيفا في مباراة الزوجي الحاسمة.

لكن الولايات المتحدة بقيادة تاونسند المصنفة الأولى عالميا في الزوجي كان لها رأي آخر حين جمعتها لينزي دافنبورت كابتن الفريق مع بيجولا.

وستواجه الولايات المتحدة بريطانيا أو اليابان في قبل النهائي. وتلتقي إيطاليا حاملة اللقب مع أوكرانيا في قبل النهائي الآخر.

    المصدر :
  • رويترز

