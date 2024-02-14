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اليابانية "أوساكا" تأمل في تحقيق نتائج أفضل بعد محاكاة طريقة لعب "ديوكوفيتش"

منذ ساعتين
نعومي أوساكا

نعومي أوساكا

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أفادت اللاعبة اليابانية، نعومي أوساكا، أن ‬محاكاة طريقة لعب نوفاك ديوكوفيتش خاصة فيما يتعلق بإعادة الضربات ساعدت المصنفة الأولى على العالم سابقا في تحقيق انتصارين متتاليين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين وذلك خلال بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وعانت اللاعبة اليابانية (26 عاما) للعثور على إيقاعها بعد عودتها إلى المنافسات عقب فترة توقف دامت 15 شهرا أنجبت خلالها أول أطفالها.

وخسرت أوساكا في الدور الثاني في برزبين في أول بطولة لها بعد عودتها قبل أن تسقط في العقبة الأولى في أستراليا المفتوحة وفي أبو ظبي.

لكن بعد تفوقها على المصنفة 15 كارولين جارسيا، التي هزمتها في ملبورن بارك، في الدور الأول ببطولة قطر أظهرت أوساكا لمحات من أفضل مستوى لها في الفوز على بترا مارتيتش 6-3 و7-6 أمس الثلاثا…

    المصدر :
  • رويترز

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