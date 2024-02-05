اليابانية أوساكا تتوقع عودتها إلى مراكز متقدمة في التنس مع نهاية العام

توقعت اللاعبة اليابانية، نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، أنها تستطيع العودة إلى مراكز متقدمة في تصنيف لاعبات التنس بحلول نهاية العام.

وعانت اللاعبة الفائزة أربع مرات بألقاب في البطولات الكبرى من خروج مبكر في بطولة أستراليا المفتوحة بعد 15 شهرا من الابتعاد عن الرياضة عقب إنجابها طفلتها الأولى، لكنها واثقة من العودة إلى القمة بينما تستعد لخوض منافسات اتحاد لاعبات التنس المحترفات 500 نقطة في أبوظبي.

وقالت أوساكا لصحيفة (ذا ناشيونال) في مقابلة نشرت اليوم الاثنين “بالطبع أكن احتراما كبيرا (للاعبات الأعلى تصنيفا) وكل ما قدمنه.

“لكنني لا أرى نفسي كمنافسة، وهو أمر غريب.

“من الجرأة حقا قول ذلك، ولكنني أعلم ما أستطيع فعله، وأعلم أن الناس ربما سينتقدونني لقولي هذا، ولكني لا أعتبر أنه من المبالغة أن أقول أنني أرى نفسي معهن (الأعلى تصنيفا).

“آمل أن أتمكن من الوصول لهن في نهاية العام. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك سأتحلى بالصبر، كنت دائما صبورة، لذا سأصل إلى هذا المستوى في نهاية المطاف”.

وستكون هناك تضحيات للعودة إلى القمة بالنسبة لأوساكا (26 عاما) والتي أصبحت أما لأول مرة في يوليو تموز الماضي، لكن ابنتها شاي تحفز أوساكا لتحقيق أهدافها.

وقالت أوساكا “أنا دائما من النوع الذي يفضل وضع أهداف كبيرة حقا، وربما سأحقق 25 بالمئة فقط منها ، لكن نسبة 25 بالمئة لا تزال مذهلة حقا.

“لا أعتقد أنني كنت سأعود وأقول ‘هدفي هو الوصول إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى’ وهو أمر لا يزال جيدا حقا، ولكن هذا ليس الدافع لأقضي بعض الوقت بعيدا عن طفلتي شاي”.

وقالت أوساكا، التي تخطط للعب في دبي وإنديان ويلز وميامي وتشارلستون للعودة إلى مستواها، إن أمومتها ساعدتها على تبني منظور جديد.