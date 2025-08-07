الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الياباني دوان ينضم إلى فرانكفورت بعقد يمتد لخمس سنوات

منذ 36 دقيقة
الياباني دوان

الياباني دوان

A A A
طباعة المقال

أعلن أينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الياباني ريتسو دوان قادما من فرايبورج بموجب عقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2030.

وينضم دوان (27 عاما) والذي شارك في 57 مباراة دولية مع اليابان، إلى فرانكفورت بعد ثلاث سنوات في فرايبورج سجل خلالها 26 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في 123 مباراة.

واحتل فرانكفورت المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وسينافس في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركوس كرويشه عضو مجلس إدارة أينتراخت لشؤون الرياضة في بيان “أثبت ريتسو دوان جودته الحقيقية خلال السنوات الأخيرة في الدوري الألماني، وهو يجلب معه نوعية المهارات التي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا”.

وأضاف “اكتسب الكثير من الخبرة الدولية بقميص منتخب اليابان، ومن المؤكد أن قدراته وسرعته وعقليته جعلته يبرز في السنوات الأخيرة عندما كان في فرايبورج. نحن سعداء بتوقيع ريتسو معنا”.

وقبل الدوري الألماني، أمضى دوان أربعة مواسم في الدوري الهولندي مع جرونينجن وأيندهوفن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ميكل أرتيتا مدرب أرسنال
أرتيتا: دفاع أرسنال ساذج ودفع ثمنًا باهظًا أمام فياريال
ملعب تنس - رويترز
مبوكو تصعق ريباكينا وتتأهل لنهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وزفيريف يسقط
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين
سون ينتقل إلى لوس انجلوس في صفقة قياسية للدوري الأمريكي

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟