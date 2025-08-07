الياباني دوان ينضم إلى فرانكفورت بعقد يمتد لخمس سنوات

أعلن أينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الياباني ريتسو دوان قادما من فرايبورج بموجب عقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2030.

وينضم دوان (27 عاما) والذي شارك في 57 مباراة دولية مع اليابان، إلى فرانكفورت بعد ثلاث سنوات في فرايبورج سجل خلالها 26 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في 123 مباراة.

واحتل فرانكفورت المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي وسينافس في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركوس كرويشه عضو مجلس إدارة أينتراخت لشؤون الرياضة في بيان “أثبت ريتسو دوان جودته الحقيقية خلال السنوات الأخيرة في الدوري الألماني، وهو يجلب معه نوعية المهارات التي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا”.

وأضاف “اكتسب الكثير من الخبرة الدولية بقميص منتخب اليابان، ومن المؤكد أن قدراته وسرعته وعقليته جعلته يبرز في السنوات الأخيرة عندما كان في فرايبورج. نحن سعداء بتوقيع ريتسو معنا”.

وقبل الدوري الألماني، أمضى دوان أربعة مواسم في الدوري الهولندي مع جرونينجن وأيندهوفن.