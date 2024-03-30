اليابان تفوز 3-0 على كوريا الشمالية من دون إجراء مباراة!

قال الاتحاد الياباني لكرة القدم (السبت 30-3-2024) إن المنتخب الياباني اعتبر فائزا 3-صفر على نظيره الكوري الشمالي بعد أن ألغت بيونجيانج المباراة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 والتي كانت مقررة في عاصمة كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الياباني للعبة الشعبية إن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي (الفيفا) أبلغته أن كوريا الشمالية انسحبت من المباراة ما يعني ضمان حصول اليابان على واحد من أول مركزين في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي سوريا وميانمار.

وبعد الحصول على 12 نقطة من أربع مباريات ضمنت اليابان التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية ولنهائيات كأس آسيا 2027.

وفازت اليابان على كوريا الشمالية 1-صفر في مباراة بالتصفيات أقيمت في طوكيو في وقت سابق من مارس آذار الجاري.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان في بيان “رغم أن اللاعبين حرموا من فرصة كبيرة للعب أري في هذا خطوة إيجابية إلى الأمام.”

وأضاف البيان “في الوضع الطبيعي لا ترضينا هذا النتيجة لكننا سنواصل الاستعداد لأنشطة المنتخب الوطني في يونيو وفي الجولة الأخيرة من التصفيات وفي نهائيات كأس العالم.”

ولا ترتبط كوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية مع اليابان وقررت عدم استضافة المباراة بين المنتخبين في عاصمتها بسبب مخاوف تتعلق بالأمراض المعدية في اليابان وطلبت نقل المباراة إلى ملعب محايد.

وقال الفيفا إنه لا يمكن ترتيب موعد جديد للمباراة بسبب عدم توفر مواعيد بديلة في برنامج التصفيات.