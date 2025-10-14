اليابان تقلب تأخرها لتحقق أول فوز لها على البرازيل وديا

حقق منتخب اليابان لكرة القدم عودة رائعة في الشوط الثاني ليهزم البرازيل بطلة العالم خمس مرات 3-2 في مباراة ودية أقيمت أمام جماهير غفيرة في استاد طوكيو اليوم الثلاثاء، محققا أول انتصار له على الإطلاق على منافسه من أمريكا الجنوبية في 14 مواجهة جمعت بينهما.

وكانت المباراة عبارة عن شوطين متناقضين، إذ فرضت البرازيل سيطرتها على أول 45 دقيقة قبل أن تنهار بعد الاستراحة.

وبعد أن تقدمت البرازيل 2-صفر في الشوط الأول بهدفين من باولو هنريكي وجابرييل مارتينيلي، استغل أصحاب الأرض أخطاء الدفاع البرازيلي قبل أن يضمن أياسي أويدا الفوز بضربة رأس في الدقائق الأخيرة.

ونجح تاكومي مينامينو في تقليص الفارق في الدقيقة 52 بعد أن سمحت تمريرة خاطئة من فابريسيو برونو للمهاجم الياباني بالتسجيل من داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور تسع دقائق، ازدادت ليلة برونو سوءا عندما حول الكرة في مرماه بالخطأ محرزا هدف التعادل.

ومع وجود حشد غفير من الجماهير المحلية، ضغطت اليابان بقوة بحثا عن الفوز بعد دقيقتين من ارتطام ضربة رأس من أويدا بالعارضة.

وكان البديل غونيا إيتو هو من حسم نتيجة اللقاء، بركلة ركنية متقنة في الدقيقة 71 قابلها أويدا بضربة رأس قوية بعد أن تفوق على المدافع لوكاس بيرالدو.

وقال كاسيميرو قائد المنتخب البرازيلي في تصريحات لشبكة تي.في جلوبو “افتقد جميع اللاعبين للتركيز في الشوط الثاني. نحن نلعب على أعلى مستوى، وإذا تراجعت طوال شوط كامل قد تدفع الثمن بخسارة لقب مثل كأس العالم أو كوبا أمريكا أو ميدالية أولمبية”.

وتابع “إنه أمر غير مقبول تماما، وعلينا التعلم منه، لم يتبق سوى بضعة أشهر على انطلاق كأس العالم. علينا الاهتمام بالتفاصيل، لأنها قد تكلفنا الكثير”.

وفرض منتخب البرازيل سيطرته مبكرا رغم من أن المدرب كارلو أنشيلوتي اعتمد على تشكيلة بها الكثير من التغييرات مقارنة بتلك التي فازت 5-صفر على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، إذ أبقى فقط على لاعبي الوسط كاسيميرو وبرونو غيماريش والمهاجم فينيسيوس جونيور.

وتولى غيماريش قيادة وسط الملعب وصنع الهدف الأول في الدقيقة 26 عندما مرر الكرة ببراعة إلى الظهير الأيمن هنريكي الذي كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة في الشباك.

وبعد ست دقائق، ضاعف مارتينيلي النتيجة بتسديدة هادئة إثر تمريرة من فوق الرؤوس من لوكاس باكيتا، في لقطة أظهرت ضغط المنتخب البرازيلي، الذي ترك لاعبي اليابان يلاحقون الكرة دون جدوى.

ولكن اليابان عادت إلى الشوط الثاني بقوة واستغلت الأخطاء الدفاعية البرازيلية، ولا سيما الأداء الكارثي للمدافعين برونو وبيرالدو اللذين قد يدفعان ثمن تلك الهفوات في ظل صراعهما على حجز مقعد في تشكيلة البرازيل في كأس العالم.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لليابان على البرازيل في 14 مواجهة بينهما، إذ انتصر المنتخب البرازيلي في 11 من أصل 13 مباراة سابقة.