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اليابان تواجه السعودية وأستراليا بتصفيات كأس العالم

منذ 48 دقيقة
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أوقعت قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم اليابان بطلة آسيا أربع مرات في مواجهة أستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا في المجموعة الثالثة.

وسحبت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبناء على القرعة ستلتقي كوريا الجنوبية مع العراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية.

وستلعب إيران مع قطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.

وتبدأ التصفيات في الخامس من سبتمبر أيلول وتستمر حتى العاشر من يونيو حزيران.

ويتأهل الفائز وصاحب المركز الثاني في كل مجموعة تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى دور رابع سيتحدد بناء عليه آخر منتخبين يتأهلان للنهائيات العالمية عن القارة.

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    المصدر :
  • رويترز

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