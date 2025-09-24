الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات

منذ 15 دقيقة
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

خفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، فترة إيقاف أرسنال تيفات من الجبل الأسود من المشاركة في جميع بطولاته إلى سبع سنوات بدلا من 10، مع تقليل الغرامة المالية من 500 ألف يورو (586750 دولارا) إلى 400 ألف يورو، بعد أن استأنف الفريق ضد اتهامات بالتلاعب في نتائج المباريات.

واتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا في يوليو تموز الماضي قرارا بفرض حظر طويل بعد تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباراة الفريق أمام ألاشكيرت الأرميني في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي في يوليو تموز 2023.

وتم إلغاء عقوبة إيقاف دوسان بوليتيتش حارس أرسنال تيفات لمدة عشر سنوات. وكانت الهيئة قد فرضت عقوبة بالإيقاف مدى الحياة للاعب نيكولا شيليبتش والمسؤول رانكو كرجوفيتش في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

