اليويفا يستعين بالتنس في قرعة دور 16 بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الثلاثاء إن النسخة المعدلة من دوري أبطال أوروبا ستضم نظام تصنيف على غرار التنس في دور الستة عشر، وذلك في الوقت الذي كشف فيه تفاصيل عن تغييرات في مسابقة النخبة للأندية.

وسيصبح نظام القرعة شبه آلي بدلا من نظام القرعة اليدوي الذي أصبح سمة من سمات المسابقة.

وستتوسع المنافسة في الموسم المقبل من 32 إلى 36 ناديا، مع استبدال دور المجموعات الحالي الذي يضم ست مجموعات تضم كل منها أربعة فرق بمجموعة واحدة تواجه فيها الفرق ثماني مباريات ضد خصوم مختلفين.

وستتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الستة عشر بينما ستتنافس الفرق من المركز التاسع إلى 24 لتحديد باقي المتأهلين.

وعكس القرعة المفتوحة الحالية لدور الستة عشر، سيتم تصنيف الأندية في قرعة على غرار قرعة التنس اعتمادا على أداء الفرق في مرحلة المجموعات.

وهذا يعني أن المصنفين الأول والثاني لا يمكن أن يلتقيا حتى المباراة النهائية ولا يمكن أن يلعبا مع الفرق المصنفة ثالثا ورابعا حتى الدور قبل النهائي على أقرب تقدير.

وهذا هو التغيير الأول في دوري أبطال أوروبا منذ أن حلت مرحلة خروج المغلوب المكونة من 16 فريقا محل دور المجموعات الثاني في موسم 2003-2004.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام ومدير كرة القدم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الشكل الجديد سيجعل المنافسة غير قابلة للتنبؤ بها، ويضمن المزيد من المباريات بين الأندية الكبيرة وتقليل التوقعات المسبقة.

وسيقسم 36 ناديا إلى أربعة أوعية في كل منها تسعة فرق، وسيواجه كل فريق فريقين من كل وعاء‭ ‬آخر، وستتضمن الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات 16 مباراة تنطلق في وقت واحد.