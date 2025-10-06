الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليويفا يوافق على إقامة مباراتي ميلان وبرشلونة بالدوري خارج بلديهما

منذ 5 دقائق
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

A A A
طباعة المقال

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الاثنين، أنه وافق على مضض على إقامة مباراتين بالدوري المحلي في إيطاليا وإسبانيا خارج البلدين.

وتضم المباراتان المعنيتان فريقي برشلونة أمام فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني وستقام في ميامي في أواخر ديسمبر كانون الأول، وميلان ضد كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتي ستقام في بيرث بأستراليا في أوائل فبراير شباط.

واختار ميلان إقامة المباراة التي كانت مقررة على ملعب سان سيرو خارج إيطاليا إذ تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر في السادس من فبراير شباط.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني لتحقيق رؤيتها لإقامة مباريات عبر الأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على خطى دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة بعد محاولات أخرى سابقة باءت بالفشل.

وقال اليويفا إن لجنته التنفيذية وافقت على هذه الخطوة على مضض وبصورة ستثنائية، مؤكدا أن الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، الذي لا يزال قيد المراجعة، يفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية، وأكد مجددا أنه لا يزال يعارض من حيث المبدأ إقامة مباريات الدوري المحلي في غير بلده.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان “يجب أن تقام مباريات الدوري داخل بلد المسابقة؛ أي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين الأوفياء من حقهم في حضور المباريات وقد يؤدي إلى إدخال عناصر مشوهة في المسابقات.

“في حين أن من المؤسف أن نضطر إلى السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة.

“التزامنا واضح: حماية نزاهة مسابقات الدوري الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق "إسرائيل-بريمير تيك"
فريق "إسرائيل-بريمير تيك" يتخلى عن هويته بعد تصاعد الاحتجاجات ضد حرب غزة
ممفيس ديباي
ديباي يتأخر بانضمامه لمعسكر منتخب هولندا.. والسبب صادم!
ملعب كرة قدم - رويترز
كانافارو سيتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
الفنان فضل شاكر
"يا غايب".. محاكمة فضل شاكر الأخيرة فهل يكتب القضاء العودة من الغياب؟