انجاز تاريخي لبوتسوانا في بطولة العالم لألعاب القوى وهوكر يحقق ذهبية سباق 5000 متر

قدمت بوتسوانا أداء رائعا لتفوز بسباق أربعة في 400 متر تتابع للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في ظل أجواء قاسية اليوم الأحد.

وتفوقت بوتسوانا على الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في سباق التتابع للرجال الذي شهد فروقا طفيفة لتصبح أول دولة أفريقية تفوز به.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، كانت الولايات المتحدة، التي تأهلت للنهائي بعد فوزها على كينيا في جولة الإعادة صباح اليوم، في المركز الأول مع التبديل الأخير.

لكن كولين كبيناتشيبي (21 عاما)، الفائز باللقب الفردي، قدم مرحلة أخيرة رائعة لينتزع الميدالية الذهبية في دقيقتين و57.76 ثانية.

قامت الولايات المتحدة، الفائزة بتسعة من آخر 10 ألقاب عالمية، بتغيير جميع الرياضيين الأربعة في النهائي وانتزعت الفضية من جنوب أفريقيا بفارق جزأين من الألف من الثانية بعد أن سجل كلاهما دقيقتين و57.83 دقيقة.

هوكر

وضبط كول هوكر توقيت ركضه نحو خط النهاية بشكل مثالي ليفوز بسباق 5000 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، ويحرز لقبه العالمي الأول اليوم الأحد، بعد ستة أيام من استبعاده من سباق 1500 متر.

واجتاز البطل الأولمبي في سباق 1500 متر خط النهاية بعد 12 دقيقة و58.30 ثانية، ليتخطى الأمريكي (24 عاما) استبعاده من السباق الأقصر بسبب خطأ في تجاوز منافسيه قرب النهاية في قبل النهائي.

وحقق البلجيكي إيساك كيميلي الميدالية الفضية بزمن قدره 12 دقيقة و58.78 ثانية، وحصد الفرنسي جيمي جريسييه الميدالية البرونزية، ليضيفها إلى ذهبيته المذهلة في سباق 10000 متر في طوكيو.

ورغم أن كيميلي ولد في كينيا، فإن هذه المرة الأولى التي لا تحصل فيها أي دولة أفريقية على ميدالية في هذا الحدث، منذ أول نسخة من بطولة العالم في عام 1993.

وتصدر النرويجي ياكوب إنغبريغتسين حامل اللقب مرتين، والذي كان يعاني من إصابة في وتر العرقوب وتأهل بالكاد للنهائي، السباق لفترة وجيزة لكنه أنهاه في المركز العاشر بزمن 13 دقيقة و02.00 ثانية.

وبدأ السباق في أجواء باردة في الاستاد الوطني بطوكيو، وكانت الوتيرة الأولية سريعة مع وجود مواطني هوكر، نيكو يانغ وغرانت فيشر في المقدمة، وخلفهما الإثيوبي هاعوس عبريويت.

ووصل البطل الأولمبي إنغبريغتسين إلى المقدمة قبل ثلاث لفات من نهاية السباق لكن تم تجاوزه في اللفة الأخيرة وبدا السباق في متناول الجميع تقريبا عند المنعطف الأخير.

وتصدر كيميلي المجموعة المتقدمة عند الوصول إلى المسار المستقيم الأخير، لكن هوكر تجاوزه في آخر 40 مترا ليحرز الميدالية الذهبية.

واحتل غبريويت المركز 13 ومواطنه بنيام مهاري المركز الخامس خلف الأسترالي كي روبنسون، لتخرج إثيوبيا القوية دون لقب في سباقات المسافات الطويلة في البطولة.