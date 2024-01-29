انضمام جوس وبيرمان لفريق "فيزا كاش آب آر.بي" لفورمولا 1

أعلن ألفا تاوري المملوك لرد بول والذي تغير اسمه إلى (فيزا كاش آب آر.بي) عن ثلاثة تعاقدات عالية المستوى في الفريق التقني الاثنين لمساعدة السائقين دانييل ريكاردو ويوكي تسونودا على التقدم.

وقال الفريق الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له في بيان إنه تعاقد مع آلان بيرمان المدير الرياضي السابق لفريق ألبين وتيم جوس المدير التقني السابق للاتحاد الدولي للسيارات إضافة إلى جيوم كاتلاني من رد بول تكنولوجي.

وسينضم جوس في أكتوبر\تشرين الأول كمدير تقني رئيسي بينما سيتولى بيرمان المخضرم في فورمولا 1 دور مدير السباقات بأثر فوري وسيرفع تقاريره إلى رئيس الفريق الجديد لوران ميكيس الذي حل محل فرانتس توست.

وترك بيرمان، الذي كان أحد أعمدة مصنع فريق ألبين في إنستون منذ أيام مجد بينيتون ورينو، الفريق المملوك لرينو في يوليو تموز الماضي في عملية هيكلة واسعة.

وسيشغل كاتلاني منصب نائب المدير التقني مع التركيز على الانسيابية وأداء السيارة والتكنولوجيا وسيعمل مع المدير التقني جودي إيجينتون.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد بيتر باير “تمثل هذه التعيينات خطوة قوية إلى الأمام بالنسبة لفريق فيزا كاش آب آر.بي.

“تعيين جيوم وآلان سيعزز القدرة على تصميم وتطوير سياراتنا والأداء على الحلبات.

“بعد ذلك، مع وصول تيم في أكتوبر، سنكون قد وضعنا العناصر الأساسية لهيكل قوي ينقلنا إلى المرحلة التالية من رحلتنا لضمان نجاح الفريق على المدى الطويل”.

وأنهى ألفا تاوري الموسم الماضي في المركز الثامن بين عشرة فرق”. وسيقام السباق الافتتاحي لعام 2024 في البحرين في الثاني من مارس\آذار.