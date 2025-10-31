انطلاقة تاريخية لسبيرز بدوري السلة الأمريكي وثاندر يواصل انتصاراته

مهاجم سان أنطونيو سبيرز فيكتور ويمبانياما (1) يسجل سلة خلال الشوط الثاني من المباراة ضد ميامي هيت في فروست بانك سنتر. رويترز

فاز سان أنطونيو سبيرز بصعوبة 107-101 على ضيفه ميامي هيت الليلة الماضية، ليحقق خمسة انتصارات متتالية لأول مرة في بداية موسم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب مسيرة انتصاراته في بداية الموسم، بفوزه 127-108 على ضيفه واشنطن ويزاردز.

وقاد فيكتور ويمبانياما سبيرز للفوز بإحرازه 27 نقطة والاستحواذ على 18 كرة مرتدة وتقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف ستيفون كاسل 21 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة واستحوذ على ست كرات مرتدة في أداء مثالي من الثنائي.

وكان بام أديبايو أكثر لاعبا تسجيلا للنقاط في هيت بإحرازه 31 نقطة واستحواذه على عشر كرات مرتدة، لكن ذلك لم يكن كافيا ليستمر ميامي في سلسلة انتصاراته التي بلغت ثلاث مباريات قبل مواجهة سبيرز.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة ليقود أوكلاهوما سيتي للفوز على واشنطن.

وحقق ثاندر حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم، بعدما بدأ الموسم الماضي بسبعة انتصارات متتالية.

وقدم الفريق أداء دفاعيا قويا منذ البداية، إذ سجل 26 نقطة مستغلا 23 كرة خسرها لاعبو واشنطن ويزاردز، فيما لم يرتكب ثاندر سوى ستة أخطاء فقط في التمرير.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، فاز أورلاندو ماجيك 123-107 على مضيفه تشارلوت هورنتس، وفاز ميلووكي باكس 120-110 على ضيفه غولدن ستيت وريورز.