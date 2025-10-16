انطلاق دوري المحترفين للأكاديميات.. موسم جديد يرسّخ احتراف كرة القدم الناشئة في لبنان

انطلقت قبل أيام النسخة الرابعة من بطولة دوري المحترفين “Pro League” لكرة القدم للأكاديميات لموسم 2025 – 2026، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وتنظيم المدرب باسكال حبيب ومساعده جوزيف أبو رجيلي.

ويشارك في البطولة هذا الموسم أكثر من 450 لاعباً ناشئاً من مختلف المستويات يمثلون 30 أكاديمية لبنانية، ضمن الفئات العمرية من 2009 حتى 2019. وتحظى البطولة برعاية شركتي Think Design وImpex Chevrolet، في خطوة تؤكد دعم القطاع الخاص لتطوير كرة القدم الناشئة في لبنان.

وقال مدير الدوري المدرب باسكال حبيب إن “أهمية هذه البطولة تكمن في كونها منصة سنوية لصقل مهارات اللاعبين الشباب، ضمن بيئة احترافية ومنظمة تحاكي بطولات الكبار”، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو “تطوير البطولة على المستويات كافة، لتصبح نموذجاً يحتذى في بطولات الفئات العمرية في لبنان”.

وأضاف حبيب: “نحرص على توفير تجربة استثنائية للاعبين الصغار، ترفع من مستوى المنافسة بين الأكاديميات وتساعد في اكتشاف المواهب الواعدة التي ستحمل راية كرة القدم اللبنانية مستقبلاً”، موجهاً شكره إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم ورئيسه هاشم حيدر على دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات.

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة آخر أخبار البطولة ونتائج المباريات ومقاطع الفيديو لأبرز اللقطات عبر صفحة الدوري الرسمية على إنستغرام: @proleague961.