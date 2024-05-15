بأداء مذهل.. يوكيتش يقود دنفر ناجتس للتقدم على تيمبرولفز بدوري كرة السلة الأمريكي

سجل نيكولا يوكيتش 40 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه ليفوز دنفر ناجتس حامل اللقب بنتيجة 112-97 على مينيسوتا تيمبرولفز الليلة الماضية في المباراة الخامسة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف آرون جوردون 18 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة بينما سجل جمال موراي وكنتافيوس كالدويل-بوب 16 نقطة لكل منهما لصالح دنفر الذي بات يتقدم بنتيجة 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد أن خسر أول مباراتين على ملعبه.

وقال موراي عن يوكيتش “سجل 40 نقطة… في كل مرة يصل فيها إلى هذا المستوى يؤثر كثيرا على نتيجة أي مباراة”.

وستقام المباراة السادسة غدا الخميس في مينيسوتا.

وفي مباراة أخرى سجل جالين برونسون 44 نقطة لصالح نيويورك نيكس ليفوز 121-91 على إنديانا بيسرز في المباراة الخامسة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الشرقي.

وبات نيكس، الذي خسر المباراتين الثالثة والرابعة، يتقدم بنتيجة 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

‭ ‬وسيسعى نيكس لبلوغ نهائي القسم الشرقي بالفوز خارج ملعبه في المباراة السادسة بعد غد الجمعة.

وقدم برونسون، الذي سجل 40 نقطة على الأقل للمرة الخامسة في 11 مواجهة بالأدوار الاقصائية هذا الموسم، سبع تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على أربع كرات مرتدة خلال أقل من 43 دقيقة.