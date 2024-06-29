"بارديه" يفوز بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات

فاز رومان بارديه بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات اليوم السبت ليتصدر الترتيب العام لأبرز سباقات الدراجات في العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وشن المتسابق الفرنسي، الذي أعلن عزمه الاعتزال في يونيو حزيران العام المقبل والذي أنهى سباق فرنسا على منصة التتويج مرتين، هجوما قبل 50 كيلومترا على خط النهاية واستفاد من العمل الرائع والمتفاني الذي قام به زميله في فريق (دي.اس.إم فيرمينيش بوست إن إل) فرانك فان دن بروك ليتفوق بفارق خمس ثوان على البلجيكي فاوت فان أرت الذي حل ثالثا.

ورفع الهولندي فان دين بروك، الذي حل في المركز الثاني بنفس توقيت قائد فريقه، رأسه في حالة من الفرحة وعدم التصديق.

وكان يوما هادئا بالنسبة لحامل اللقب يوناس فينجارد، الذي لم يتسابق منذ تعرض لانهيار في الرئة في سباق الباسك في أبريل نيسان الماضي، إذ أنهى السباق دون مشكلات إلى جانب تادي بوجاتشر، أحد المرشحين للفوز باللقب.

وانطلق سبعة متسابقين مبتعدين بالصدارة في بداية المرحلة، وقبل 50 كيلومترا على خط النهاية كان الفرنسي فالنتين مادوسا والنرويجي يوناس أبراهامسن في الصدارة.

وانضم إليهما الفرنسي بارديه، لكنهما تراجعا أبراهامسن أولا ثم مادوسا في المرتفع قبل الأخير وتراجع مارك كافنديش الساعي للفوز بمرحلة للمرة 35 وهو رقم قياسي، بعدما أخفق في الحفاظ على السرعة في وقت مبكر.

ورفع بارديه وفان دن بروك الفاصل الذي يفصلهما عن باقي المتنافسين إلى دقيقتين أثناء نزول المنحدر باتجاه ريميني.

ولكن قبل 11 كيلومترا على النهاية، تراجع الفارق إلى ما دون الدقيقة الواحدة ووصل إلى 14 ثانية قبل كيلومترين، لكن بارديه تمكن من الفوز بمرحلة للمرة الرابعة في السباق.

وتقام المرحلة الثانية من السباق غدا الأحد لمسافة 199.2 كيلومتر من شيزيناتيكو إلى بولونيا.