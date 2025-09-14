الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
باركولا يقود سان جيرمان للفوز على لانس ومواصلة الانطلاقة المثالية

لاعبو فريق باريس سان جيرمان

لاعبو فريق باريس سان جيرمان

سجل برادلي باركولا هدفين قاد بهما باريس سان جيرمان إلى فوز سهل 2-صفر على ضيفه لانس اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وواصل حامل اللقب انطلاقته المثالية في الموسم الجديد، إذ حقق الفوز الرابع خلال أول أربع مباريات ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام ليل صاحب المركز الثاني.

وعلى ملعب بارك دي برينس، بدت المباراة متكافئة حتى الدقيقة 15، حينما كسر باركولا حالة الجمود بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية العليا للمرمى.

وبينما بدا سان جيرمان مُحكما قبضته على المباراة، أثيرت حالة من القلق عندما اضطر خفيتشا كفاراتسخيليا لمغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة من اللعب، بسبب ما بدا إصابة في ربلة الساق.

واقترب لانس من التعادل قبل نهاية الشوط الأول، إذ صنع عدة فرص، لكن سان جيرمان حافظ على نظافة شباكه لينهي الشوط متقدما بهدف.

وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف باركولا هدفه الثاني، إذ استلم الكرة في وسط المسافة بين دائرة منتصف الملعب ومنطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة قوية في الزاوية السفلى.

وكثف كل من الفريقين محاولاته في الدقائق الأخيرة، لكنها لم تسفر عن جديد.

ويستضيف سان جيرمان فريق أتلانتا في مباراته الأولى ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

